La Liguria registra un record negativo dopo l’altro e la diffusione del coronavirus sta trascinando la nostra regione verso la Zona Arancione che potrebbe scattare già il prossimo 10 gennaio, con ulteriore inasprimento delle regole da seguire per combattere l’epidemia di covid.

L’ultimo bollettino sanitario diffuso dalla Regione Liguria registra altri 2.432 casi di contagio – attuale record storico di infezioni – dopo il precedente (2420) registrato il giorno precedente.

Un numero altissimo di contagi scoperti con 8.993 tamponi molecolari e 15.477 tamponi antigenici rapidi effettuati su una popolazione di oltre 1 milione e 500mila persone residenti.

Fortunatamente la campagna vaccinale garantisce una forte copertura rispetto ai casi più gravi e la crescita del numero dei casi ricoverati negli ospedali cresce di 13 unità con un totale di 542 pazienti in tutta la Liguria.

Numeri ben diversi dall’ultima ondata di pandemia registrata lo scorso anno nello stesso periodo.

Nei reparti di Terapia intensiva sono ricoverati in gravi e gravissime condizioni 48 persone e ben 34 di loro non sono vaccinate.

Cresce anche il numero dei decessi ma, come detto, con numeri ben diversi rispetto allo scorso anno.

Nelle ultime ore si è registrato il decesso (avvenuto in realtà il 30 dicembre) di una donna di 67 anni morta all’ospedale Villa Scassi di Sampierdarena.

Questo il dettaglio dei nuovi casi di contagio, suddivisi per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 368

SAVONA (Asl 2): 497

GENOVA (Asl 3): 1.075

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 198

LA SPEZIA (Asl 5): 282

Dati ufficiali del Bollettino diffuso da Regione Liguria il 1 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.002.034 8.993 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.565.648 15.477 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 151.492 2.432 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 18.905 1.414

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 3.267 LA SPEZIA 2.968 IMPERIA 3.533 GENOVA 8.280 Residenti fuori Regione/Estero 220 altro/in fase di verifica 637 TOTALE 18.905

Media intensità+TerapiaIntensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 542 48 13 ASL1 127 9 2 ASL2 93 16 -2 San Martino 73 7 0 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 103 6 1 Ospedale Gaslini 15 1 2 ASL3 globale 69 4 8 ASL 3 Villa Scassi 66 4 5 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 3 0 3 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 27 2 2 ASL4 Sestri Levante 23 0 3 ASL4 Lavagna 4 2 -1 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 35 3 0 ASL5 Sarzana 32 1 0 ASL5 Spezia 3 2 0



*34 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 12.890 805 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 128.000 1.107 Deceduti** 4.587 1



**

data decesso sesso età luogo decesso 30/12/2021 F 67 ASL3-Ospedale Villa Scassi

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 770 ASL 2 1.797 ASL 3 5.588 ASL 4 891 ASL 5 2.139 Liguria 11.185



Vaccinazioni – Dati 01/01/2022 ore 13:00

2.857.067 Consegnati (fonte governativa) 2.832.019 Somministrati 99% Percentuale vaccini somministrati su consegnati