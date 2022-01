Genova – Continuano ad aumentare i ricoveri in ospedale e la Liguria si avvicina sempre di più alla zona arancione.

Nel corso delle ultime 24 ore sono stati scoperti 815 nuovi casi di contagio in Liguria, un numero in discesa rispetto ai dati degli scorso giorni, influenzato però dal minor numero di tamponi effettuati.

Nel corso della giornata appena trascorsa, infatti, sono stati processati 3.298 test molecolari e 4.729 antigenici rapidi.

A preoccupare è l’aumento dei ricoveri, 21 in più nella giornata appena trascorsa per un totale di 578 pazienti ospedalizzati. Di questi, 46 si trovano in Terapia Intensiva, uno in meno rispetto al giorno precedente. Dei 46, 33 sono non vaccinati e 13, invece, pur avendo completato il ciclo vaccinale, hanno un quadro clinico più complicato.

Nel corso dell’ultima giornata si sono registrati altri 5 decessi: si tratta di un uomo di 74 anni deceduto il 31 dicembre all’ospedale di Sarzana, una donna di 77 anni morta all’ospedale di Sestri Levante il 1 gennaio e di tre decessi registrati all’ospedale di Sanremo di tre uomini di 95 e due 82enni deceduti rispettivamente l’uno e il 2 gennaio.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia.

IMPERIA (Asl 1): 224

SAVONA (Asl 2): 174

GENOVA (Asl 3): 148

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 50

LA SPEZIA (Asl 5): 219

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0