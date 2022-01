Genova – Proseguono a ritmo serrato i controlli per il rispetto delle normative anti covid nel capoluogo ligure. Ben 1.806 le verifiche eseguite nella giornata di ieri dagli agenti della polizia locale.

Gli agenti hanno multato 15 persone per irregolarità nel green pass e 10 per l’uso non corretto delle mascherine anche all’aperto.

I controlli hanno riguardato anche 71 tra locali e pubblici esercizi ed uno solo è stato trovato non a norma ed è stato multato.

La polizia locale ha effettuato anche 29 i controlli nei mercati rionali del Centro Ovest ma non ci sono state sanzioni.