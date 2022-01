Il campione di Tennis Novak Djokovic , numero 1 del ranking ATP, ha annunciato la partenza per partecipare agli Australian Open che si terranno a Melbourne.

L’annuncio sta scatenando un “caso internazionale” perchè il campione serbo non ha mai voluto confermare di essere vaccinato e senza certificazione sanitaria non potrebbe partecipare al primo Grand Slam della stagione 2022 poiché non vaccinato.

Sempre secondo lo stesso Djokovic sarebbe stata concessa una “esenzione medica” che sta scatenando un diluvio di polemiche visto che le nuove regole in vigore in Australia non consentono l’accesso ai non vaccinati e c’è chi fa notare che la tennista russa Natalia Vikhlyantseva, vaccinata con Sputnik, sia stata costretta a rinunciare poiché vaccinata con il farmaco russo “Sputnik” che non è riconosciuto come valido per entrare in Australia.

Non si comprende dunque perché il campione serbo, che non vuole chiarire la sua posizione rispetto alla vaccinazione, possa partecipare al torneo – che ha vinto per ben tre volte – e la campionessa russa debba invece restare a casa.

Sulla partenza di Djokovic per l’Australia non ci sarebbero dubbi visto che è stato lo stesso campione a scriverlo sui social

“Mi sto dirigendo nel Down Under con un permesso di esenzione – ha scritto su Facebook – Andiamo 2022!”.

Secondo molti l’autorizzazione straordinaria – in palese violazione di tutte le regole di buon senso e sanitarie – sarebbe una “concessione” dopo i timori di un possibile “flop” degli Australian Open senza la partecipazione del più probabile tra i possibili vincitori.

Senza Djokovic, insomma, il torneo avrebbe perso gran parte del suo “appeal” per i grandi investitori pubblicitari.

Le polemiche per la concessione si fanno di ora in ora più roventi sui social poiché la decisione di autorizzare la “deroga” spingerebbe molti No Vax a confermarsi nelle loro convinzioni e perché le regole dovrebbero valere per tutti i per nessuno.

Sempre sui social il virologo Massimo Clementi, docente all’Università Vita – Salute San Raffaele ha commentato la notizia scrivendo un post molto polemico.

“Qualcuno di voi ha capito perché Djokovic è stato esentato dalla vaccinazione per partecipare agli Australian open – scrive Clementi – mentre gli altri concorrenti si devono vaccinare? Io no. Ha pagato per essere esentato? Ce lo dicano i simpatici australiani. Ha motivi medici per non vaccinarsi? Ce lo dicano i simpatici australiani”.

Secondo il virologo il campione dovrebbe essere respinto e anche squalificato.

“Posso dire – ha aggiunto Clementi – che mi sembra una brutta storia? Questo arrogante che è stato un grande campione ma ora non lo è più (soprattutto è un uomo modesto se si dimostrerà che ricorre a piccoli trucchi per avere privilegi) dovrebbe essere squalificato”.

Qualcuno, sempre sui social, ricorda la celebre frase pronunciata da Alberto Sordi, nei panni del Marchese del Grillo: “io so io e voi non siete un c…”