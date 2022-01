Pontedassio – Il comandante della polizia locale sospeso dal servizio perché ancora sprovvisto del green pass e della certificazione vaccinale. Un nuovo “caso”, nell’imperiese, di grave disservizio causato dalla mancata vaccinazione di un dipendente pubblico.

Questa volta, a far notizia, è la sospensione del comandante della polizia locale di Pontedassio che è stato “fermato” dal lavoro perché ancora non è vaccinato contro il coronavirus.

Il dipendente pubblico ha segnalato al Comune la sua richiesta di essere vaccinato con il Novavax, il nuovo vaccino “tradizionale” che sembra finalmente destinato a “convincere” i No Vax più accaniti perchè prodotto con le tecniche con cui sono stati realizzati tutti gli altri vaccini e non può certamente essere definito – peraltro erroneamente – un “siero sperimentale”, tuttavia la richiesta presentata dal comandante dei vigili non ha evitato all’uomo la sospensione in attesa del vaccino.

Una “diatriba” che quasi certamente finirà in Tribunale e che, al momento, lascia la valle Impero quasi completamente sguarnita poiché resta in servizio un solo agente della polizia locale.