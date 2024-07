Genova – Una telefonata alla polizia per segnalare un gattino abbandonato nel bagno dell’Autogrill di Sant’Ilario. Nelle prime ore di un caldo pomeriggio di fine luglio, una pattuglia della Polizia Stradale di Genova ha ricevuto la notizia di un gattino abbandonato nel bagno dell’Area di Servizio Sant’Ilario sull’autostrada A/12 in direzione Genova.

Gli operatori, arrivati in area di servizio subito dopo la segnalazione, hanno recuperato il gattino, un batuffolo grigio con un paio di mesi di vita, denutrito e spaventato.

Dopo averlo tranquillizzato e fatto rifocillare lo hanno portato presso il Centro Operativo Polizia Stradale di Genova affidandolo ad un Ispettore della Sala Operativa, che appresa la notizia, aveva deciso di prendersene cura, facendo al contempo un regalo al piccolo felino e alle sue due bimbe.