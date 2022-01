Genova – Nuova raffica di furti in appartamento nel capoluogo ligure dove sono stati denunciati colpi messi a segno in diverse zone della città.

Nella zona di corso Torino, alla Foce, i malviventi colpiscono in appartamenti dotati di porta blindata con la tecnica della cosiddetta “chiave bulgara” che permette di aprire le serrature con l’uso di particolari strumentazioni.

I ladri hanno atteso che i proprietari di casa uscissero per alcune commissioni e hanno forzato in pochi minuti la serratura per poi rubare ogni oggetto prezioso.

I ladri sono poi fuggiti con un bottino sostanzioso in gioielli e orologi preziosi.

In via Tosa, a Sampierdarena, i ladri sono invece passati dalle finestre e hanno forzato tapparelle e infissi per poi entrare nella casa e rubare oggetti preziosi.

Tecnica analoga in via Rostan a Multeso, sempre nel ponente genovese. Anche qui i ladri sono passati per la finestra e dopo averla aperta sono entrati all’interno cercando oggetti preziosi e facilmente trasportabili.