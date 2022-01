Genova – Obbligo di Green pass per prendere il caffè al bar.

Lo scrivono simpaticamente anche in genovese per farlo capire davvero a tutti.

La trovata è del bar Delfin di via Sottoripa che da qualche giorno ha deciso di sistemare dei cartelli ricordando alla clientela l’obbligo di green pass rafforzato per consumare anche al banco, scegliendo la “doppia lingua”: italiano e genovese.

Proprio con l’arrivo del nuovo anno i clienti hanno trovato affissi all’interno delle sale dello storico locale di Sottoripa dei simpatici cartelli che ricordano l’obbligo di green pass per consumare non solo ai tavoli ma anche al bancone.

Anche per la tipica colazione genovese con caffellatte e focaccia presi al bancone, secondo le disposizioni nazionali per contrastare la pandemia, serve il certificato verde e per ricordarlo proprio a tutti i titolari del bar hanno deciso di scrivere un cartello anche in genovese: “Se ti voe mangià e/o beive au bancun o assetou a toua, ti me deivi fà vedde ou green pass raffursou”.

“Se vuoi mangiare e/o bere al bancone o seduto al tavolo, devi farmi vedere il green pass rafforzato”.

Una trovata divertente che, insieme al caffè, fa spuntare il sorriso.