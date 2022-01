Genova – Mai così tanti nuovi contagi in Liguria.

Nel corso delle 24 ore appena trascorse sono stati 3.066 i nuovi positivi registrati.

L’azienda ligure sanitaria Alisa specifica che, dopo il guasto avvenuto ieri, la funzionalità del sistema informativo a supporto della sorveglianza epidemiologica regionale è stata ripristinata: per questo il dato riportato nel bollettino dei tamponi processati con test antigenico (14.180) e dei soggetti guariti è complessivo dei dati del 5 gennaio e 6 gennaio 2022. I tamponi molecolari effettuati nelle ultime 24 ore sono invece 10.515.

Aumentano anche i ricoveri, dato che si conferma in crescita nell’andamento delle ultime settimane.

I ricoveri sono stati 40 in più per un totale di 647 pazienti ospedalizzati, di cui 44 in Terapia Intensiva.

Altri 9 i decessi registrati, per un totale da inizio pandemia di 4.644 vittime.

Il dettaglio dei nuovi positivi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 334

SAVONA (Asl 2): 789

GENOVA: 1.539, di cui:

•Asl 3: 1.181

•Asl 4: 358

LA SPEZIA (Asl 5): 404

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

NOTA DI ALISA:

La funzionalità del sistema informativo a supporto della sorveglianza epidemiologica regionale è stata ripristinata.

Il dato dei tamponi processati con test antigenico e dei soggetti guariti è complessivo dei dati del 5/1/22 e 6/1/22.

Flussi 6 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.036.206 10.515 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.605.033 14.180 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 160.937 3.066 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 24.199 645

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 4.137 LA SPEZIA 4.101 IMPERIA 4.077 GENOVA 10.751 Residenti fuori Regione/Estero 253 altro/in fase di verifica 880 TOTALE 24.199

Media intensità+TerapiaIntensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 647 44 40 ASL1 140 8 3 ASL2 107 13 5 San Martino 82 4 13 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 129 6 5 Ospedale Gaslini 18 1 -3 ASL3 globale 82 7 3 ASL 3 Villa Scassi 82 7 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 32 2 3 ASL4 Sestri Levante 27 0 1 ASL4 Lavagna 5 2 2 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 57 3 11 ASL5 Sarzana 55 1 11 ASL5 Spezia 2 2 0

*30 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 14.798 358 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 132.094 2.412 Deceduti** 4.644 9

**

data decesso sesso età luogo decesso 1 03/01/2022 M 85 EO Galliera 2 04/01/2022 F 81 ASL3- Ospedale Villa Scassi 3 04/01/2022 F 78 ASL3- Ospedale Villa Scassi 4 04/01/2022 F 91 ASL2- Ospedale Savona 5 04/01/2022 M 66 ASL2- Ospedale Savona 6 04/01/2022 F 78 EO Galliera 7 05/01/2022 M 89 EO Galliera 8 05/01/2022 M 90 EO Galliera 9 05/01/2022 M 82 ASL2- Ospedale Savona