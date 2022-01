Genova – Ha sfidato le onde, il vento e gli avvisi di burrasca ed è andato per mare con la sua canoa ma per recuperarlo è dovuta partire una pilotina della Guardia Costiera.

Brutto spavento, ieri sera, per un canoista salvato dalla Guardia Costiera e dai vigili del fuoco dopo lunghe ricerche in mare.

L’uomo, forse confidando troppo nelle sue capacità, si è allontanato in mare con la sua canoa ma non riusciva a rientrare e così è scattato l’allarme e i mezzi di soccorso lo hanno cercato e trovato a circa mezzo miglio dalla costa, al largo di Nervi, in evidente difficoltà.

L’uomo è stato caricato sulla pilotina e ricondotto a terra sano e salvo.

Ora, però, l’uomo rischia una sanzione poiché già in passato sarebbe stato soccorso in situazioni analoghe, anche con l’intervento dell’elicottero.