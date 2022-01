Genova – Un colpo violentissimo e un giovane di 22 anni che viene letteralmente sbalzato a terra dopo un volo di diversi metri mentre un motociclista e la sua moto strisciano a terra per decine di metri.

Un incidente violentissimo quello che è costato la vita ad un ragazzo di 22 anni, ieri sera, in via Filippo Casoni, nel quartiere di San Fruttuoso.

La moto – secondo alcuni testimoni – avrebbe centrato in pieno il giovane che attraversava la strada e lo avrebbe scagliato a diversi metri di distanza dopo un impatto violentissimo.

La potente moto e il centauro sono finiti a terra e hanno strisciato per una decina di metri prima di fermarsi.

Alcuni passanti hanno tentato di soccorrere entrambi ma per il giovane travolto la situazione è subito apparsa disperata.

Il personale del 118, giunto sul posto con un’ambulanza, ha tentato di rianimarlo a lungo con massaggio cardiaco ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare, è morto senza riprendere conoscenza.

Il motociclista se l’è cavata con qualche ferita e una probabile frattura ed è stato trasferito in ospedale.

Il giovane deceduto si chiamava Han Cheng Web, era nato a Roma nel 1999, e viveva a Genova con i genitori che gestiscono un bar nella zona.