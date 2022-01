Genova – I giardini del depuratore di Vernazzola chiusi da giorni senza alcuna spiegazione e residenti inferociti.

La segnalazione arriva da un gruppo di genitori alle prese con l’impossibilità di accedere all’area giochi per bimbi presente sulla copertura del depuratore di Vernazzola

Da giovedì, infatti, l’area risulta inaccessibile a causa della chiusura di una cancellata

L’ostacolo viene superato da alcune famiglie ma i più, arrivati all’ingresso, tornano indietro.

Nessuna spiegazione, nessun cartello e inutili le ripetute e numerose segnalazioni alla polizia locale

“Non si capisce per quale motivo non si possa entrare – lamentano i genitori – e nessuno ci da spiegazioni. Non si può operare in questo modo, non siamo nel terzo mondo”.

Alcuni ipotizzano che i giardini siano stati chiusi per l’avviso di burrasca e che poi nessuno si sia premurato di riaprire.

Disagi ancora più insopportabili in giornate di festa e di bel tempo che invitano ad uscire all’aria aperta.

Tra i bambini impossibilitati ad andare a giocare anche chi e’ costretto sulla sedia a rotelle e non può neppure scavalcare il piccolo cancello che diventa, di fatto, una barriera architettonica che aumenta l’emarginazione.