La Spezia – Restano gravi, all’ospedale Sant’Andrea le condizioni del cacciatore che ieri pomeriggio si è sparato cadendo durante una battuta di caccia al cinghiale in località Case Paretto.

L’uomo, soccorso dai compagni di battuta, è stato poi stabilizzato dal personale della pubblica assistenza di Zignago che lo ha poi trasferito sino ad una piazzola di atterraggio dell’elicottero del 118 che lo ha trasportato in codice rosso all’ospedale.

Qui i medici hanno verificato la gravità delle ferite e hanno subito predisposto un inervento chirurgico di emergenza per salvare il cacciatore.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine per accertare l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

L’arma portata dai cacciatori non può essere carica durante gli spostamenti proprio per evitare questo tipo di incidenti che ogni hanno costano decine di vittime in tutta Italia.