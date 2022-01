Genova – Saranno gratuiti i tamponi per i bimbi dell’asilo e per gli studenti delle scuole elementari, medie e superiori.

Lo ha deciso Regione Liguria.

Gli studenti delle scuole liguri di ogni ordine e grado avranno diritto ai tamponi antigenici gratuiti.

I test si potranno eseguire nelle Asl, nelle farmacie e nei centri autorizzati.

Per poter usufruire della gratuità sarò necessario presentare la prescrizione medica, la cosiddetta ricetta rossa, rilasciata dal medico di famiglia o dal pediatra di libera scelta.

Intanto, è stato approvato il piano scuola di Alisa partendo dalle indicazioni delle circolari ministeriali.

Nelle scuole materne basterà un caso per far scattare la quarantena obbligatoria di 10 giorni a tutta la classe.

Per le scuole primarie, un solo caso di contagio farà mantenere la didattica in presenza ma saranno effettuati dei tamponi di controllo al giorno 0 e al giorno 5. Dal secondo caso scatterà la quarantena e la didattica a distanza.

Un solo caso, nelle scuole secondarie, manterrà la didattica in presenza e farà scattare l’autosorveglianza e l’utilizzo delle mascherine FFP2.

Il secondo contagio porterà chi ha concluso il ciclo vaccinale a 10 giorni di didattica in presenza con autosorveglianza, distanziamento e mascherina FFP2, mentre per chi non è vaccinato o non ha concluso il ciclo è prevista la sospensione didattica per 10 giorni con didattica digitale integrata, quarantena di 10 giorni.