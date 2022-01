Genova – Ospedali cittadini in tilt per le affluenze e ambulanze ancora una volta bloccate in coda davanti ai Pronto Soccorso.

Nuovi disagi per pazienti e soccorritori, nel fine settimana appena trascorso a causa di un flusso anomalo di pazienti in codice bianco arrivati in ambulanza. In particolare all’ospedale Galliera si è verificata la criticità maggiore con ambulanze bloccate con pazienti in barella.

L’ospedale, per cause non ancora chiare, non liberava le ambulanze accogliendo i pazienti e molte pubbliche assistenze hanno segnalato il problema che si ripete spesso e da diverso tempo.

Gli equipaggi sono costretti ad attese infinite senza poter lasciare il paziente caricato ma, soprattutto, senza poter tornare “in forza” al servizio di soccorso del 118 che ha costantemente bisogno di squadre pronte per gli interventi di emergenza.

Le pubbliche assistenze chiedono di poter lasciare i pazienti e di poter ripartire ma vengono di fatto bloccate nei Pronto Soccorso per motivi ancora da chiarire.

Un “disservizio” che si tramuta in ore e ore di attesa per i pazienti meno gravi – e che magari avrebbero potuto rivolgersi ai medici curanti – e carenza di ambulanze in servizio rispetto al numero consueto di mezzi a disposizione del 118.