Genova – Disagi questa sera, nel quartiere di Castelletto per un furgone che è rimasto bloccato in via Delpino bloccando di fatto la circolazione stradale nella zona.

Il mezzo non riusciva a passare a causa del restringimento della carreggiata causata da posteggi selvaggi e auto parcheggiate in modo da occupare la strada.

Sul posto si sono formate code.

I residenti della zona denunciano il rischio di blocco anche per i mezzi di soccorso e chiedono controlli serrati.