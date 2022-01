Genova – Il presidente della Giunta regionale Giovanni Toti, il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei e il rappresentante della minoranza in consiglio regionale Pippo Rossetti (PD) rappresenteranno la Liguria alle votazioni per l’elezione del Presidente della Repubblica a Roma.

La votazione è avvenuta questa mattina in Regione Liguria