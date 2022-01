Genova – E’ ancora boom di contagi in Liguria dove nelle scorse 24 ore sono stati individuati 5.984 positivi su 8.333 tamponi molecolari e 25.909 test antigenici. Genova – E’ ancora boom di contagi in Liguria dove nelle scorse 24 ore sono stati individuati 5.984 positivi su 8.333 tamponi molecolari e 25.909 test antigenici.

Un dato preoccupante che continua a tenere alta l’attenzione, soprattutto verso gli ospedali.

Per la seconda giornata scendono i ricoveri in ospedale, 727 in totale, di cui 40 in Terapia Intensiva, tre in meno rispetto al giorno precedente.

Alto ancora il numero dei decessi, 9 in totale.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddivisi per provincia.

IMPERIA (Asl 1): 729

SAVONA (Asl 2): 898

GENOVA (Asl 3): 2.893

Chiavari e Tigullio (Asl 4): 438

LA SPEZIA (Asl 5): 939

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 87