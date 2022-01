Genova – Ancora controlli e verifiche del rispetto delle norme anti covid a Genova dove sono stati 1.635 i controlli effettuati dalle forze dell’ordine solo nella giornata di ieri.

Controlli che interessano le linee degli autobus, dei treni e dei trasporti pubblici e privati dove è obbligatorio l’uso delle mascherine Ffp2 e il super green pass che non viene rilasciato a No Vax e persone non vaccinate ma anche nei bar e nei ristoranti dove si entra e si consuma (anche all’aperto) solo con il green pass.

Ben 17 complessivamente le sanzioni per i cittadini sorpresi senza mascherina o con la mascherina indossata male o senza green pass.

Controlli anche nelle attività (42) e una sola contravvenzione per il mancato rispetto delle norme anti covid.

Il personale addetto ai controlli può entrare nei bar e nei ristoranti e verificare che le persone all’interno abbiano il green pass e, in caso di omissione, scatta la multa da 400 euro per il cliente e da 5.000 per il titolare del locale.

Anche per questo chi lavora nei Bar e nei Ristoranti chiede comprensione ai Clienti per i disagi e per la solerzia con cui viene subito controllato il green pass.