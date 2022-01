Genova – Piazza Raibetta trasformata in posteggio abusivo senza alcun controllo (e contrasto). La denuncia, sui social, dell’ex assessore al Traffico del Comune di Genova Arcangelo Merella che ha posta una foto eloquente del livello di mancato controllo che riguarda piazza Raibetta come moltissime altre piazze del centro storico e non solo.

“Mi ero ripromesso di bon tornare più sull’argomento – scrive Merella sul suo profilo Facebook – ma quando riscontro questa enorme distanza tra i proclami e la realta’, non mi riesce proprio di girarmi dall’altra parte.

Se (invece di) fare risibili percorsi ciclabili si difendessero meglio le (poche) aree pedonali della città saremmo tutti più credibili e più civili. La foto riguarda una piazzetta in fondo a San Lorenzo ma vi assicuro che ovunque e’ così”.

I residenti lamentano da tempo l’uso indisturbato e impunito della piazzetta come vero e proprio posteggio per le auto che dovrebbero invece solo accedere per poi allontanarsi.

Il tutto in pieno centro, nella zona più turistica della città e dove ogni giorno passano decine di agenti della polizia locale.