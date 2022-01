Genova – Si è presentata al lavoro nonostante la sospensione dal servizio perché non vaccinata e non in possesso del Green pass ma è stata bloccata dalla Scuola e poi, a causa delle insistenze, allontanata dall’istituto dalla polizia.

Nuovo scontro tra un’insegnante non vaccinata e l’istituto dove dovrebbe prestare servizio a causa della obbligatorietà della certificazione sanitaria.

Questa volta è successo all’istituto tecnico industriale Giorgi / Majorana di via Timavo, a Borgoratti dove l’insegnante, sospesa dopo un invito a vaccinarsi, si è presentata senza green pass e con un certificato medico nel quale si attesterebbe una auto dichiarata allergia.

Il vice preside dell’Istituto ha preso atto del certificato ma ha comunque invitato la donna ad allontanarsi in quanto non poteva essere autorizzata a rientrare al lavoro perché sprovvista di green pass.

La discussione animata che ne è seguita ha spinto altre persone presenti a chiamare la polizia e una volante è arrivata rapidamente sul posto.

La donna ha chiamato il suo avvocato e poi è stata accompagnata fuori dalla Scuola come previsto dalle normative.

La vicenda approderà in Tribunale dove la donna potrà far valere le sue posizioni o essere sanzionata.