Sarzana – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito, ieri sera, nell’incendio divampato in un sottotetto della residenza protetta per anziani “Stella”.

I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 22,30 dopo l’allarme del personale dell’azienda e hanno subito ordinato l’evacuazione della struttura per motivi precauzionali.

I pazienti, una ventina, sono stati trasferiti senza particolari problemi ma comprensibili disagi.

I pompieri hanno lavorato a lungo per spegnere le fiamme che hanno provocato danni ingenti al tetto e solo intorno alle due di notte hanno completato l’intervento con la bonifica e le prime indagini per accertare le cause del rogo.

Le verifiche hanno accertato danni gravi alla copertura del tetto ma la struttura ha resistito senza particolari problemi.

Fortunatamente non si registrano feriti.