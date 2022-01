Genova – Un’indagine di mercato condotta da AltroConsumo confermerebbe una vox populi da che da tempo circola sui social e che solo recentemente è stato possibile verificare: i Consumatori scelgono Esselunga per la bontà dei prezzi e per la qualità dei prodotti.

L’arrivo della catena di supermercati anche in Liguria avrebbe attivato una benefica (per i Consumatori) concorrenza sui prezzi e sui servizi che, nell’indagine condotta attraverso questionari forniti a 9mila persone, ha portato confermare la supremazia di Esselunga su Coop.

Giusto precisare che, secondo quanto emerge dai dati, le motivazioni che spingono i consumatori alla scelta del supermercato dove fare la spesa non sono solo quelle legate al prezzo e ai servizi ma anche e soprattutto la comodità rispetto alla propria abitazione e magari la presenza di parcheggi ma il dato incontrovertibile è che, secondo l’analisi di AltroConsumo, Esselunga batte Coop e Ipercoop seppur di poco.

La speciale classifica di AltroConsumo prende in esame anche la percezione della pulizia degli store, i tempi medi di attesa alle casse, ma anche la qualità dei prodotti, la logistica di accesso e la possibilità di scelta tra marche e tipologie di prodotto.

Il 63% dei clienti frequenta i supermercati una o due volte alla settimana e solo il 22% ci si reca più di due volte in una settimana.

Il 35% degli intervistati dichiara di scegliere il supermercato per motivi pratici, come la vicinanza a casa oppure al lavoro e solo 21% per motivi economici e in questo caso la scelta ricade su Eurospin, IN’s e Lidl.

Chi preferisce avere più scelta preferisce Ipercoop ma Esselunga si conferma leader anche per la qualità dei prodotti.

Sempre secondo l’indagine di AltroConsumo, poi, ben l’81% delle famiglie si reca a fare la spesa usando l’auto e solo il 14% lo fa a piedi.

Carrefour Express che ha scelto di puntare su punti vendita di minori dimensioni e per la maggior parte dei casi nel centro città e nei quartieri più popolosi è in testa per quanto riguarda i clienti più “green” che vanno a fare la spesa a piedi.

Per quanto riguarda l’importo della spesa, invece, AltroConsumo registra un importo medio mensile intorno ai 209 euro ma la maggior parte di chi si inquadra tra le famiglia con minori possibilità di spesa, la somma scende di quasi 50 euro.

La maggior parte degli intervistati paga con carta di debito (bancomat), il 33% con carta di credito e solo il 9 per cento dichiara di pagare in contanti.

In base a tutti questi dati la classifica di AltroConsumo vede al primo posto i supermercati Esselunga (81 punti) seguiti a breve distanza da IperCoop (80 punti) e al terzo posto si posizionano i supermercati Coop con 78 punti.

Per quanto riguarda la classifica delle catene a distribuzione più locale, al primo posto si posiziona la romana Pewex (non presente in Liguria) mentre la genovese Basko è al penultimo posto con 74 punti.

L’indagine di AltroConsumo – fa sapere l’associazione di Consumatori – è stata realizzata nel giugno 2021 e ha visto la partecipazione di 9.799 soci che hanno risposto ad un questionario on line.