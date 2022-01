Genova – Ancora raffica di controlli della polizia locale per il rispetto delle norme anti covid e l’uso obbligatorio delle mascherine, anche all’aperto.

Gli agenti hanno effettuato controlli su 1.579 persone trovandone 6 sprovviste di green pass. Per loro sono scattate le sanzioni sino a 400 euro.

Altre 31 sanzioni sono scattate invece per l’uso non corretto o per il mancato uso delle mascherine anti covid.

Ben 20 le multe elevate nel centro storico di Genova e 14 nel resto della città.

Tre i negozianti multati sempre per il mancato uso delle mascherine mentre nei 51 controlli effettuati nei mercati rionali non sono emerse irregolarità

Da ieri è scattato l’obbligo di green pass “semplice”, che si ottiene anche con una sola dose o con il tampone negativo, anche per entrare dal parrucchiere, dal barbiere e nei centri estetici. Green pass rafforzato, invece, per ristoranti e bar e per tutti i negozi che non rientrano nei generi di prima necessità.