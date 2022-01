Ben 21 decessi e 5734 nuovi casi di coronavirus in Liguria. Sono i dati ufficiali diffusi dal bollettino della Regione Liguria e che fotografano un andamento dell’emergenza sanitaria in corso davvero particolare.

Dopo il calo del numero delle vittime nei giorni scorsi un nuovo picco di decessi che supera le venti vittime.

Un uomo di 61 anni è deceduto all’ospedale Galliera di Genova, provincia che conta il maggior numero di vittime del covid, ben 15 su 21 totali.

Segue la zona dell’Imperiese, con tre decessi all’ospedale di Sanremo e lo Spezzino con due decessi all’ospedale di Sarzana.

Un solo decesso, infine, all’ospedale di Albanga, nel Savonese.

In calo le persone ricoverate in ospedale (-5 nelle ultime 24 ore) e resta invece stabile il numero delle persone ricoverate in Terapia Intensiva, (41) e 27 di loro non sono vaccinati.

I nuovi casi positivi al Covid-19 oggi in Liguria sono stati scoperti con 32.353 tamponi tra molecolari (5.257) e antigenici rapidi (27.096) su una popolazione residente di oltre 1 milione e 500mila persone.

Questo il dettaglio dei nuovi contagi suddiviso per provincia:

IMPERIA (Asl 1): 672

SAVONA (Asl 2): 927

GENOVA Asl 3: 2.796

Chiavari e Tigullio Asl 4: 585

LA SPEZIA (Asl 5): 721

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 33

Dati ufficiali del bollettino della Regione Liguria diffuso il 22 gennaio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.140.157 5.257 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 1.950.938 27.096 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 257.274 5.734 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 66.114 4.767 CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA PROVINCIA SAVONA 10.207 LA SPEZIA 8.092 IMPERIA 8.483 GENOVA 35.944 Residenti fuori Regione/Estero 1.076 altro/in fase di verifica 2.312 TOTALE 66.114

Media intensità+Terapia Intensiva Terapia Intensiva Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 777 41 -5 ASL1 122 5 -8 ASL2 116 12 -2 Ospedale Policlinico San Martino 115 6 3 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 137 6 0 Ospedale Gaslini 24 1 3 ASL3 globale 159 7 0 ASL 3 Villa Scassi 157 7 0 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 2 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 30 0 -1 ASL4 Sestri Levante 26 0 -1 ASL4 Lavagna 4 0 0 ASL4 Rapallo 0 0 0 ASL5 globale 74 4 0 ASL5 Sarzana 73 3 0 ASL5 Spezia 1 1 0

* 27 non vaccinati, 14 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 39.043 3.335 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 186.368 946 Deceduti* 4.792 21

data decesso sesso età luogo decesso 1 17/01/2022 M 86 Galliera 2 17/01/2022 M 74 Galliera 3 18/01/2022 M 70 Galliera 4 18/01/2022 M 85 Galliera 5 19/01/2022 M 80 HSM 6 19/01/2022 F 84 ASL3-Ospedale Villa Scassi 7 19/01/2022 F 72 ASL3-Ospedale Villa Scassi 8 19/01/2022 F 61 Galliera 9 20/01/2022 F 85 ASL1-Ospedale Sanremo 10 20/01/2022 F 89 ASL5-Ospedale Sarzana 11 20/01/2022 F 88 ASL3-Ospedale Villa Scassi 12 20/01/2022 F 90 ASL2-Ospedale Albenga 13 20/01/2022 F 86 HSM 14 20/01/2022 F 77 Galliera 15 20/01/2022 F 95 Galliera 16 21/01/2022 M 70 ASL3-Ospedale Villa Scassi 17 21/01/2022 M 76 ASL3-Ospedale Villa Scassi 18 21/01/2022 F 88 ASL3-Ospedale Villa Scassi 19 21/01/2022 M 85 ASL5-Ospedale Sarzana 20 21/01/2022 F 95 ASL1-Ospedale Sanremo 21 21/01/2022 M 88 ASL1-Ospedale Sanremo

Sorveglianze attive ASL1 1.602 ASL2 1.381 ASL3 7.083 ASL4 1.486 ASL5 1.770 Totale 13.322



Vaccinazioni – Dati 22/01/2022 ore 13:00

3.099.401 Consegnati (fonte governativa) 3.111.168 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimentodelle sedute vaccinali a livello regionale.