Genova – I funerali del noto attore Camillo Milli (pseudonimo di Camillo Migliori – Milano 1/08/1929 – Genova 20/01/2022) 92 anni, si sono tenuti oggi, alle 14,30, nella chiesa parrocchiale di San Giuseppe Benedetto Cottolengo, a Genova.

Milli era ricoverato nella vicina casa di cura Don Orione Paverano per i postumi del Covid. Alle esequie erano presenti i famigliari, numerosi giornalisti, conoscenti del noto attore.

Sia il sindaco di Genova che il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti avevano espresso cordoglio per la scomparsa di Milli, milanese di origine ma genovese di adozione. Il feretro, dopo la cerimonia funebre, è stato trasferito al cimitero di Staglieno per la cremazione. Milli è deceduto solo pochi giorni dopo la moglie Mariangela.