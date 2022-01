La Spezia – L’Amministrazione comunale informa che è ancora possibile iscriversi alla procedura selettiva pubblica per un posto da “Istruttore Tecnico – Geometra”. Il termine ultime per la presentazione della domanda è fissato per il 3 febbraio 2022.

Al momento la selezione prevede l’assunzione a ruolo di un geometra ma la previsione futura è quella di attingere dalla graduatoria che verrà stilata a seguito del concorso data l’importanza della figura del geometra nell’organizzazione della macchina comunale anche, ad esempio, a seguito del PNRR che prevede la realizzazione di progetti al fine di poter accedere ai finanziamenti europei conseguenti.

A tal fine il Comune ricorda che la domanda per l’ammissione al concorso va presentata esclusivamente via Internet, tramite il FORM raggiungibile con specifico LINK sul sito internet comunale http://www.comune.laspezia.it, sezione “Bandi di Concorso”, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione e cioè entro il 3 febbraio 2022.

Sempre nella sezione “Bandi di concorso” si possono scaricare il bando ove sono contenuti i requisiti necessari per la partecipazione, le indicazioni per la compilazione della domanda e il form da compilare per la presentazione della domanda stessa.