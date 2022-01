Genova – E’ stata un’altra giornata di controlli per il rispetto delle disposizioni anti Covid quella di ieri a Genova.

I controlli condotti dagli agenti della Polizia Locale hanno portato alla verifica di 980 persone.

Di queste, 18 sono state multate per la mancata osservazione delle norme imposte.

3 persone sono state sanzionate perché non in possesso di Green pass, altre 15, invece, sono state multate perché senza mascherina a coprire le vie aeree.

Controllati anche attività commerciali e mercati.

Per il primo caso, sono stati controllati 153 esercizi, tutti in regola.

I controlli dei mercati rionali hanno interessato il centro ovest, la Valpolcevera e il Ponente per in totale di 97 verifiche, tutte andate a buon fine per il rispetto delle disposizioni.