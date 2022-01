Genova – Non si placa la polemica per lo spot di Subito.it mandato in onda sulle reti di tutta Italia che dipinge i genovesi come dei “tira pacchi”. Genova – Non si placa la polemica per lo spot di Subito.it mandato in onda sulle reti di tutta Italia che dipinge i genovesi come dei “tira pacchi”.

Una nomea che poco si addice al popolo della Lanterna e che ha dato parecchio fastidio anche al sindaco di Genova Marco Bucci pronto alla battaglia.

Nel promo del sito di mediazione di vendite un acquirente si interroga sull’acquisto di una bicicletta inviata da Genova ipotizzando diversi scenari: bicicletta dalle ruote quadrate, fatta di palloncini o che sparisce immediatamente.

Scene che poco hanno a che fare con l’immaginario collettivo dei genovesi, dipinti come tirchi ma che il sindaco, nel suo post, individua come “parsimoniosi”.

“Sono pronto a scrivere ai vertici dell’azienda titolare di Subito.it – scrive Bucci sulla sua pagina Facebook – perché ritirino lo spot pubblicitario che sta andando in onda sui principali network televisivi nazionali. L’immagine dei genovesi, attraverso il pensiero di uno dei protagonisti dello spot, è stereotipata in quella di chi cerca di arrembare una fregatura al cliente del portale web che si salva grazie al rigido protocollo in atto da parte dell’azienda mediatrice di vendite”.