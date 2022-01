Genova – Multe quasi triplicate, dal 2017 al 2021, nel Comune di Genova dove la polizia locale, nell’ultimo anno ha compilato il numero record di 52.440 sanzioni.

Un numero impressionante di infrazioni sanzionate che, però, avrebbe reso – secondo quanto dichiarato oggi – le strade più sicure con un calo del 17,2% degli incidenti con feriti e un calo addirittura del 33,33% degli incidenti mortali.

Nel 2021, infatti, sono stati 14 gli incidenti mortali registrati sulle strade della città. Erano 21 nel 2020, 18 nel 2019 e 24 nel 2018.

In flessione anche gli incidenti con feriti. Secondo i dati ufficiali, infatti, nel 2021 si sono registrati ben 3.350 incidenti di questo tipo. Erano 3.706 nel 2019, 3.976 nel 2018 e 4.046 nel 2017.

Se da un lato, quindi, le campagne di sensibilizzazione e di sanzione hanno ottenuto un risparmio di vite e di persone ferite, dall’altro automobilisti e motociclisti genovesi (e non) hanno registrato un forte aumento della pressione delle multe e delle sanzioni pur non assistendo ad un miglioramento delle condizioni generali delle strade e della segnaletica.

Solo qualche giorno fa aveva scatenato molte polemiche la dichiarazione del sindaco Marco Bucci secondo cui le strisce pedonali quasi cancellate che molti genovesi lamentano sono “conosciute” dagli automobilisti.

Nel plaudire il bilancio positivo per la sicurezza generale delle strade, con la riduzione degli incidenti mortali e di quelli con feriti, molti automobilisti chiedono che il provento delle sanzioni possa essere destinato esclusivamente o in maniera preponderante, alla manutenzione delle strade ed al miglioramento delle misure di sicurezza come la sostituzione del guard rail della strada Sopraelevata Aldo Moro che attende dagli anni 70 (epoca della sua costruzione) un ammodernamento di questo importantissimo dispositivo salva vite.