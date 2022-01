Alassio – Il ristorante stellato Nove di Villa della Pergola ha un nuovo executive chef. Si tratta di Giorgo Pignagnoli e la notizia si è già diffusa tra gli appassionati di cucina e buon mangiare.

“Il nostro desiderio – fanno sapere dal ristorante Nove – è sempre stato quello di creare un ristorante che potesse essere specchio del presente, portavoce del territorio e custode delle tradizioni. Con la consapevolezza dei traguardi raggiunti negli anni passati, il Nove vuole guardare verso il futuro e puntare a una cucina sempre più sostenibile, stagionale e sincera, in stretta connessione con il territorio”.

“Giorgio Pignagnoli – continuano al ristorante Nove – è l’interprete perfetto per scrivere questo nuovo capitolo, racchiudendo in sé un’innata eleganza e un’estrema naturalezza in quello che fa. Si farà portavoce di tutti i valori che Villa della Pergola custodisce, di quella visione di Liguria di cui il Nove si è negli anni guadagnato il ruolo di portabandiera, con il merito della riscoperta dei sapori di un territorio e con l’impegno della loro diffusione al grande pubblico”.

Dopo i traguardi raggiunti finora i proprietari del ristorante pensano sia giunto il momento di dare una nuova identità al locale, di evolvere e segnare un passo di maturità.

Chef Giorgio Pignagnoli porta a Villa della Pergola un tocco di estro e freschezza. Ha inoltre avuto la possibilità di affiancare uno dei più grandi interpreti delle radici della regione, Luigi Taglienti, suo maestro, e assimilarne l’essenza sublimata dei sapori liguri.