Genova – Rallentamenti in Sopraelevata per un veicolo in panne segnalato sulla carreggiata in direzione levante.

Code di veicoli si sono formate da Sampierdarena verso la Foce.

Sul posto sono presenti gli agenti della Polizia Locale insieme ai soccorsi meccanici.

Aggiornamento ore 10.45 – Il veicolo in avaria è ripartito e il traffico è tornato scorrevole.

Notizia in aggiornamento