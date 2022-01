Genova – E’ stato arrestato l’uomo di 33 anni, genovese, che ieri pomeriggio ha tentato di rubare due confezioni di profumo dal negozio Coin di via XX Settembre.

L’uomo, con diversi precedenti, era stato notato da un addetto all’accoglienza per via delle manovre strane che il giovane stava compiendo: aveva infatti messo in tasca i due profumi dopo aver tolto le placche antitaccheggio, nascondendole dietro a delle confezioni sullo scaffale.

Il dipendente si è quindi avvicinato per domandargli per chiedere se avesse intenzione di pagare.

Al rifiuto del giovane lo ha quindi accompagnato verso gli uffici della direzione, chiamando la Polizia Locale.

Sentita la telefonata, il ladro ha tentato di darsi alla fuga spintonando il dipendente Coin e facendolo cadere prima di scappare.

Purtroppo per lui, però, gli agenti erano già sul posto e lo hanno fermato non senza fatica: il 33enne infatti ha tentato di liberarsi aggredendo gli agenti tanto da rendere necessarie le manette.

Il giovane è stato accompagnato nei locali di piazza Ortiz per l’identificazione e la perquisizione personale vista la flagranza di reato.

Nelle tasche sono stati trovati i due profumi sottratti alla Coin, di valore complessivo pari a 116 euro.

Per lui è scattato l’arresto e il pm ha disposto la custodia cautelare nelle camere di sicurezza della Questura fino al processo per direttissima.

L’arresto è stato convalidato. L’uomo ha patteggiato la pena a un anno e due mesi di reclusione ai domiciliari.