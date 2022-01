Ancora condizioni di alta pressione sulla Liguria e ancora correnti umide di provenienza meridionale, che portano passaggi nuvolosi anche consistenti ma con scarse possibilità di precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 29 gennaio 2022

Al mattino nubi medio-alte su tutta la regione con il sole che potrebbe vedersi come dietro un vetro smerigliato. Occasionali nubi basse lungo le coste.

Nel pomeriggio bel tempo su Imperiese, Savonese di ponente, Alpi Liguri e versanti padani orientali; nubi basse in aumento altrove senza piogge.

Venti deboli meridionali, in rinforzo fino a moderati nel pomeriggio.

Mare poco mosso, localmente mosso.

Temperature in lieve diminuzione

Costa: min +5/9°C, max 11/14°C

Interno: min -4/+2°C, max +7/10°C

Domenica 30 gennaio 2022

Belle schiarite su Imperiese, Alpi Liguri, Bormida occidentale e versanti padani orientali, per il resto nubi basse anche dense per l’intera giornata senza fenomeni.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature pressoché stazionarie o in lieve aumento nei valori minimi.

Tendenza per lunedì 31 gennaio 2022

Qualche debole pioggia limitata alle ore centrali della giornata sul settore centro-orientale, asciutto altrove. Migliora in serata.