Genova – Grave incidente questa mattina sull’Autostrada A7 Genova – Milano. Per cause ancora da accertare un Tir si è ribaltato in direzione Genova.

Sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco di Busalla ma quando sono arrivati il conducente era già stato estratto da due Vigili del Fuoco del distaccamento di Novi Ligure, che transitavano liberi dal servizio.

La squadra di Busalla ha provveduto a mettere in sicurezza l’area. Sul posto è giunto anche il 118 e la polstrada.

Sempre questa mattina, sull’autostrada A7, un Tir ha impegnato contromano il tratto tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera.

(foto Vigili del Fuoco)