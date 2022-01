Genova – Un punto vendita Primemark negli spazi lasciati vuoti dalla Rinascente. La voce circola sempre più insistente nel capoluogo ligure che non si rassegna a vedere vuoti e praticamente abbandonati i locali che furono uno dei capisaldi del commercio genovese.

Secondo le indiscrezioni il marchio low cost starebbe trattando per acquisire o affittare gli spazi per realizzare uno dei pochissimi punti vendita presenti in Italia.

Non si tratta di una grande e prestigiosa catena ma le voci di uno sbarco di PrimeMark stanno comunque creando grande attesa tra il pubblico incuriosito.

A Piccapietra, dopo il colpo dell’abbandono di Rinascente dopo decenni di stabile presenza a Genova, arriverebbe quindi un marchio conosciuto soprattutto per i prodotti a buon prezzo e per i suoi prodotti da collezione marchiati Disney, Harry Potter, Marvel e altri.