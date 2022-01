Deboli correnti umide meridionali riescono a passare sulla Liguria nonostante il campo anticiclonico e portano nuvole e qualche debole precipitazione per la giornata di oggi prima di un ritorno del bel tempo stabile e secco.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 31 gennaio 2022

Molto nuvoloso o coperto su tutta la regione. In mattinata sarà possibile anche qualche locale piovasco, più probabile sul settore centrale. Nel pomeriggio si farà largo qualche apertura, con tempo in miglioramento e deciso rasserenamento serale.

Venti da sud-est moderato. In serata rotazione dai quadranti settentrionali.

Mare generalmente mosso.

Temperature senza variazioni significative.

Costa: min +5/11°C, max 11/15°C

Interno: min -3/+6°C, max +6/13°C

Martedì 1 febbraio 2022

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso per locali velature sui versanti marittimi. Qualche addensamento di tipo basso invece insisterà sui versanti padani al mattino.

Venti settentrionali moderati o tesi al mattino, in attenuazione nel pomeriggio.

Mare da mosso a poco mosso.

Temperature in calo le minime, in aumento le massime.

Tendenza per mercoledì 2 febbraio 2022

Condizioni di cielo sereno su tutta la regione