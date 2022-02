Resta stabile il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo e lungo il suo bordo orientale scivola rapidamente un debole fronte che attraversa la penisola da nord a sud, seguito da intense correnti settentrionali.

Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 1 febbraio 2022

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, asciutto e ottima visibilità. Fino a tutta la mattinata forte tramontana su tutta la regione; raffiche più intense oltre gli 80 km/h su crinali appenninici esposti, Genovesato e Tigullio.

Mare generalmente agitato al largo per onda formata da terra, calo rapido dal pomeriggio; mosso/stirato altrove.

Temperature in decisa diminuzione in quota lungo i rilievi appenninici, per contro si registreranno aumenti diffusi a fondovalle e sulla costa

Costa: min +10/13°C, max 14/17°C

Interno: min +4/+6°C (-4/-6° sulle vette appenniniche), max +8/13°C

Mercoledì 2 febbraio 2022

Ancora tempo stabile, soleggiato e complessivamente asciutto

Venti da sud-ovest al largo moderati, rimangono in prevalenza da nord sull’arco ligure, più tesi sui crinali appenninici esposti.

Mare mosso a levante per onda lunga da sud-ovest, molto mosso al largo

Temperature in ripresa in quota; calano le minime a fondovalle.

Tendenza per giovedì 3 febbraio 2022

Ancora condizioni di cielo sereno e soleggiato, ma con velature diffuse su tutta la regione, ventilazione a regime si brezza, più attiva da sud quella diurna.