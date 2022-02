Genova – Ennesimo incidente, questo pomeriggio, sull’attraversamento pedonale di fronte al centro commerciale che è sorto nell’ex Mercato Ortofrutticolo di corso Sardegna.

Un pedone ha attraversato la strada improvvisamente e si è verificato un tamponamento a catena che ha visto coinvolto un giovane su uno scooter che è caduto rovinosamente a terra.

Il giovane è rimasto ferito, fortunatamente in modo non grave ma i danni alle auto ed allo scooter sono più consistenti.

Non si tratta del primo caso che si registra nella zona e da più parti si punta il dito sulla scarsa illuminazione della strada e dell’attraversamento pedonale ma anche sulla velocità eccessiva e sull’imprudenza di alcuni pedoni.

Soprattutto dopo la raffica di multe proprio per il mancato rispetto delle strisce pedonali, sono in molti, tra automobilisti e motociclisti, a frenare, anche bruscamente, per lasciare il passo ai pedoni.

Se chi segue non rispetta le distanze di sicurezza o procede a velocità sostenuta, l’incidente è assicurato.

I residenti della zona chiedono che gli attraversamenti al servizio dell’ex mercato ortofrutticolo siano illuminati meglio e che si pensi ad un sistema di attraversamento “organizzato”, anche con impianto semaforico, invece che lasciare che i pedoni debbano “lanciarsi” alla cieca per attraversare ben 4 corsie tra auto e moto che sfrecciano e con condizioni di illuminazione precaria.

Lo stesso presidente del Municipio Bassa Valbisagno, Ferrante, ha più volte chiesto al Sindaco e agli assessori competenti, di provvedere ad una migliore e più efficace segnalazione e illuminazione degli attraversamenti pedonali della zona, tristemente noti per l’altissimo numero di incidenti, anche gravi e mortali.

I comitati dei Cittadini ricordano che parte degli incassi delle multe dovrebbe essere impiegato per migliorare la sicurezza delle strade e nella zona le sanzioni sono all’ordine del giorno.