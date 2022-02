Ancora una mattinata di code e disagi sulla rete autostradale della Liguria a causa dei numerosi cantieri presenti su tutte le direttrici.

Sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia segnalata coda tra Varazze e Celle Ligure in direzione Ventimiglia a causa di un cantiere.

Coda anche tra Albisola e Celle Ligure, sempre sulla A10, in direzione Genova e sempre per lavori.

Coda e disagi anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Rapallo e Chiavari in direzione Levante per un cantiere.

Sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce coda di 5 km tra Ovada e Masone in direzione Genova per un cantiere

Coda anche in direzione Nord tra Voltri e Masone e sempre per un cantiere.