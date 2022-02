Sanremo – Grave incidente, questa mattina, all’incrocio tra via Cavallotti e via Anselmi con un un’auto e uno scooter che si sono scontrati per cause ancora in via di accertamento.

L’impatto, molto violento, è avvenuto intorno alle 12 e ad avere la peggio è stato il motociclista che è caduto a terra ed ha riportato una brutta frattura ad una gamba.

Sul posto sono accorsi i mezzi del 118 e dopo aver stabilizzato il paziente, il personale lo a trasportato d’urgenza in ospedale.

Secondo le prime informazioni l’auto avrebbe svoltato e lo scooter non sarebbe riuscito ad evitare l’urto con la vettura.

In corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.