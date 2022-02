Genova – Incidente mortale, ieri notte, nel quartiere di Marassi. Un giovane in sella alla sua moto ha perso la vita cadendo in circostanze ancora tutte da chiarire in via Toti.

Nell’incidente, avvenuto intorno alle 23, non risulterebbero coinvolti altri veicoli ma sono in corso indagini delle forze dell’ordine.

Sono stati alcuni passanti a chiamare i soccorsi dopo aver assistito alla tragedia.

Il ragazzo, 18 anni, è caduto dalla moto compiendo un terribile volo che ha causato ferite mortali.

Quando sul posto è arrivata l’ambulanza del 118 per il ragazzo non c’era più nulla da fare.

La strada è rimasta chiusa per ore per consentire le operazioni di soccorso prima e per le rilevazioni dopo.

La polizia locale sta effettuando indagini per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Si tratta del quarto incidente mortale da inizio dell’anno e nella zona di Marassi alta da tempo vengono segnalate corse di auto e di moto lungo il percorso piazza Galileo Ferraris, via Marassi, via Bertuccioni, via Robino e viale Bracelli senza che vengano presi provvedimenti davvero risolutivi.