Genova – Metropolitana bloccata, questo pomeriggio, per un cane travolto da uno dei convogli e straziato dalle ruote. L’incidente è avvenuto tra le stazioni di Principe e San Giorgio e l’animale sarebbe fuggito ai proprietari che hanno subito cercato soccorso per bloccare il passaggio dei convogli.

Sfortunatamente, però, nel tempo trascorso tra l’allarme e il fermo dei treni, l’animale è stato travolto da un treno di passaggio ed è morto tra atroci sofferenze.

Ancora in via di accertamento la dinamica di quanto avvenuto ma sembra che il cane sia fuggito, forse spaventato dal rumore, infilandosi proprio sui binari della metropolitana.

I proprietari hanno cercato disperatamente di bloccarlo e di richiamarlo ma l’animale è corso via come impazzito.

Poco più in là, sui binari della Metro, è stato travolto e ucciso.

Il traffico ferroviario è stato bloccato per rimuovere i poveri resti dell’animale.

Sull’episodio è stata aperta un’indagine interna per verificare se ogni misura di sicurezza sia stata rispettata.