Genova – Nuovo fine settimana da dimenticare per le code e il traffico sulle autostrade della Liguria.

Dal pomeriggio si procede a passo d’uomo sull’autostrada A7 Genova – Milano dal casello di Bolzaneto sino a Busalla e tra Ronco Scrivia e Serravalle in direzione Nord a causa dei numerosi cantieri che riducono la carreggiata ad un unica corsia.

In serata code anche sull’autostrada A12 Genova – Livorno tra Genova Nervi e l’allacciamento con la A7 Genova Milano

Coda e disagi anche sull’autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra Savona e Celle Ligure, in direzione Genova per lavori.

Traffico a passo d’uomo con disagi molto pesanti anche sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce tra il bivio della A10 e la A26 sino a Masone e sempre per lavori.

Automobilisti protestano soprattutto per la fine della gratuità dei percorsi interessati a lavori e la necessità di iscriversi al cashback per poter aver diritto a indennizzi che sino a poco tempo fa erano automatici.