Genova – Oltre 400 chili di cocaina purissima, del valore di mercato di circa 30 milioni di euro sono stati sequestrati ieri sulla MSC Adelaide appena arrivata al terminal PSA del Porto di Prà dal Brasile. Sulla stessa nave era stato trovato il corpo senza vita di un marinaio, ucciso in circostanze da chiarire.

Un camallo di 50 anni è stato arrestato dagli uomini della Direzione Distrettuale Antimafia mentre ritirava la droga nascosta in un container.

Le forze dell’ordine seguivano una pista e mentre avveniva il ritrovamento del marinaio ucciso i container “sospetti” venivano fatti spostare in una zona del Terminal dove sono presenti diverse telecamere.

Il camallo è stato ripreso mentre ritirava dal container i borsoni carichi di cocaina suddivisa in pani già pronti per lo smercio e la consegna ad altri corrieri.

I Porti della Liguria sempre più strategici per il traffico internazionale di droga. Pochi giorni fa erano stati trovati 400 chili di cocaina anche a bordo di una nave arrivata al Porto di La Spezia.

Al momento non risultano collegamenti tra il traffico internazionale di droga e la morte del marinaio ma l’attenzione degli inquirenti è ancora puntata sul caso e nelle prossime ore potrebbero emergere altri clamorosi sviluppi.