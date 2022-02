La Spezia – Quando gli agenti della polizia locale hanno controllato la sua patente sono rimasti senza parole visto che era stata revocata nel 2008 e che l’uomo, un commerciante, aveva ricevuto una specifica diffida all’uso dell’auto.

Inoltre la persona era alla guida di un’auto senza assicurazione dal 2019 e doveva essere sottoposta a revisione obbligatoria.

A poche settimane da un altro caso “record”, con un automobilista che girava con la patente scaduta da anni, la polizia locale di La Spezia ha trovato un altro caso che certamente avrà ampia eco a livello nazionale.

Durante un controllo nel quartiere delle Pianazze, infatti, gli agenti hanno fermato l’auto con un commerciante a bordo e quando hanno chiesto all’uomo i documenti questo ha risposto di averli dimenticati a casa.

Così gli agenti hanno deciso di approfondire i controlli e collegandosi con i computer della motorizzazione civile hanno scoperto che la patente era stata revocata 14 anni fa e che l’automobilusta era già stato diffidato all’uso di auto o mezzi per i quali è necessario il permesso di guida.

Gli accertamenti hanno verificato che l’uomo era alla guida di una vettura senza assicurazione dal 2019 e che l’auto non era stata sottoposta alla verifica della revisione.

Il veicolo è stato immediatamente sequestrato e l’uomo rischia sanzioni per un totale di 42mila euro.