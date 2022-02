Genova – “Il paese si sta avviando a una progressiva riapertura e all’eliminazione delle mascherine e questo è senz’altro un ottimo segnale che si deve alla riuscita della campagna vaccinale. Possiamo essere moderatamente ottimisti anche se non è tutto finito, ci stiamo avviando a una convivenza con il virus”. Lo dice il presidente di Regione Liguria e assessore alla sanità Giovanni Toti.

Nell’ultimo mese si è registrata un’accelerata delle vaccinazioni (11.000 le persone over 50 che si sono vaccinate) che ha determinato un’ulteriore riduzione degli over 50 non vaccinati che oggi sono solo 67.239, pari al 4,8%.

“Si tratta di numeri molto contenuti – spiega il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti – a fronte di 1.240.403 persone in Liguria vaccinate con almeno una dose e 1.223. 624 vaccinate con ciclo completo e 859.773 i vaccinati con dose booster. Segno di una campagna vaccinale molto estesa”.

Per quanto riguarda l’incidenza settimanale scende ulteriormente da 1.223 nuovi positivi ogni 100.000 abitanti di ieri agli attuali 1.098.

In aumento anche in vaccinati nella fascia 5 – 11 a quota 21.033 e 23.591 prenotati.

In netta diminuzione anche i nuovi positivi a quota 1.963 di cui 289 nella Asl 1 Imperiese, 366 nella Asl 2 Savonese, 842 nella Asl 3, 196 nella Asl 4 del Tigullio, 262 nella Asl 5 Spezzina. Diminuiscono di 17 unità gli ospedalizzati a quota 696 di cui 32 in terapia intensiva. Di questi ultimi 24 i non vaccinati e 7.645 i soggetti in sorveglianza attiva.