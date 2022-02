Genova – Un anno fa il tragico incidente in cui ha perso la vita Federica Picasso, la giovane mamma travolta ed uccisa da un camion mentre percorreva la strada tra corso Sardegna e corso De Stefanis a Marassi.

Sul posto del tragico incidente non è cambiato nulla e un segnale di pericolo – posizionato a posteriori su una irregolarità dell’asfalto – resta l’unico intervento fatto per scongiurare la possibilità che altri incidenti come quello si ripetano.

I social ricordano la giovane donna, nota anche in ambiente della tifoseria del Genoa, ma e si stringono attorno al marito e alla figlia che sta crescendo senza la mamma che quella mattina aveva deciso di spostarsi in città sul monopattino.