Genova – Il gruppo della Lega in consiglio regionale contro le dichiarazioni di Lilli Lauro , esponente di Cambiamo! in Regione Liguria sul “caso Balneari”.

Dopo il nervosismo dei giorni scorsi, ancora tensioni all’interno della Maggioranza che guida la Regione.

“Spostare il baricentro a livello nazionale verso il centrosinistra per Cambiamo! – spiegano o consiglieri della Lega – come auspica il consigliere regionale Lilli Lauro, oggi vuol dire seguire la linea Gentiloni-Ue sui balneari e la linea Renzi sui taxi. Mentre i ministri della Lega, Massimo Garavaglia e Giancarlo Giorgetti, hanno incontrato il presidente del consiglio Mario Draghi e nei prossimi giorni avranno altri incontri tecnici con le categorie e le Regioni per affinare una proposta condivisa a tutela del settore rispetto alla procedura d’infrazione già annunciata dalla commissione europea di cui fa parte Paolo Gentiloni. Ci dica Lilli Lauro, da che parte si schiera Cambiamo!. Sta col centrodestra e i balneari o sta con Gentiloni e la Ue? Anche sui taxi, sposano quindi la liberalizzazione selvaggia proposta dal Governo Renzi? Ci dicano una volta per tutte dove vogliono andare”.