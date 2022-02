Genova – Niente più mascherine all’aperto e riapertura delle discoteche. I primi passi verso la normalizzazione della situazione dopo l’ennesima ondata di pandemia iniziano oggi.

L’uso della mascherina è ancora obbligatorio in caso di assembramento o di presenza di più persone all’aperto ma se si passeggia in una via senza affollamento sarà possibile tornare a non usarla anche se da più parti resta l’invito alla cautela.

Occorrerà comunque avere con se il dispositivo di protezione e lo si dovrà indossare obbligatoriamente nei luoghi chiusi.

Riaprono da stasera anche le discoteche, con obbligo di green pass rafforzato per vaccinati e guariti.

Resta comunque alto il numero dei decessi da coronavirus anche in Liguria mentre calano i contagi.

Nei reparti di Terapia intensiva restano 31 persone e 26 di loro non sono vaccinati.